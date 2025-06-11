Кроуфорд про бій із Альваресом: «13 вересня моя рука знову буде піднята»
Американець не сумнівається у своїй перемозі
14 хвилин тому
Чемпіон світу з боксу Теренс Кроуфорд (41-0, 31 KO) поділився своїми очікуваннями від бою з Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO). Слова наводить Ring Magazine.
Мій бездоганний рекорд говорить сам за себе. Я є найкращим у світі. Незалежно від суперника чи вагової категорії, я завжди виходив переможцем. 13 вересня моя рука знову підніметься.
Поєдинок між Канело та Кроуфордом відбудеться 13 вересня в Лас-Вегасі. Бій покаже Netflix.
Альварес та Кроуфорд влаштували дуель поглядів.