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Боротьба. Чемпіонат світу. Осло

Кроуфорд продовжує підігрівати можливий мегафайт зі Спенсом

Зіркові боксери восени можуть визначити «короля» напівсереднього дивізіону
Бокс Професійний бокс
14:07
Кроуфорд продовжує підігрівати можливий мегафайт зі Спенсом
Теренс Кроуфорд / Фото - latimes.com
Чемпіон світу за версією WBO в напівсередньому дивізіоні Теренс Кроуфорд (38-0, 29 KO) висловився щодо можливого поєдинку з володарем титулів IBF, WBA і WBC Ерролом Спенс (28-0, 22 КО).

цитує Кроуфорда BoxingScene.

«Сподіваюся, що справа вигорить. Це мій план. Бізнес-сторона угоди залежить тільки від нас, щоб ми нарешті змогли розділити ринг заради всіх, хто хоче побачити наш бій. Думаю, прямо зараз – найкращий час. Поєдинок за все пояса. У Ерола Спенс є три титули, у мене - один. У нашому бою був би коронований абсолютний чемпіон».


«Один єдиний чемпіон світу в напівсередньому дивізіоні, і ніхто інший. Я відчуваю, це найбільший момент для нас, щоб побитися. У цей момент я не залишаю спроб отримати цей бій. Про все інше можна буде поговорити трохи пізніше».


Раніше повідомлялося, що зіркові боксери домовилися про поєдинок восени цього року в Лас-Вегасі.
Володимир Кириченко
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Теги

Теренс Кроуфорд Еррол Спенс

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