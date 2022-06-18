Кроуфорд назвав п'ятірку кращих боксерів світу
Кроуфорд продовжує підігрівати можливий мегафайт зі Спенсом
Зіркові боксери восени можуть визначити «короля» напівсереднього дивізіону
14:07
Теренс Кроуфорд / Фото - latimes.comЧемпіон світу за версією WBO в напівсередньому дивізіоні Теренс Кроуфорд (38-0, 29 KO) висловився щодо можливого поєдинку з володарем титулів IBF, WBA і WBC Ерролом Спенс (28-0, 22 КО).
цитує Кроуфорда BoxingScene.
«Сподіваюся, що справа вигорить. Це мій план. Бізнес-сторона угоди залежить тільки від нас, щоб ми нарешті змогли розділити ринг заради всіх, хто хоче побачити наш бій. Думаю, прямо зараз – найкращий час. Поєдинок за все пояса. У Ерола Спенс є три титули, у мене - один. У нашому бою був би коронований абсолютний чемпіон».
«Один єдиний чемпіон світу в напівсередньому дивізіоні, і ніхто інший. Я відчуваю, це найбільший момент для нас, щоб побитися. У цей момент я не залишаю спроб отримати цей бій. Про все інше можна буде поговорити трохи пізніше».
Раніше повідомлялося, що зіркові боксери домовилися про поєдинок восени цього року в Лас-Вегасі.
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