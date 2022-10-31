Президент WBC назвав Енніса та Турмана головними кандидатами на поєдинок зі Спенсом
Кроуфорд? Спенс анонсував оголошення наступного бою
І він зробив це з дуже задоволеним смайлом
31 жовтня 10:55
Фото: World Boxing News
Чемпіон світу з версіях WBC, IBF і WBA в напівсередньому дивізіоні Еррол Спенс (28-0, 22 КО) в Twitter анонсував великі новини з приводу свого наступного бою.
« Скоро анонс ».
Announcement soon …— Errol Spence ( @ ErrolSpenceJr ) October 30, 2022
Відзначимо, що біля свого короткого поста Спенс поставив задоволений смайл. Складно уявити, що для Еррола якийсь бій сприйнявся б більш радісно ніж проти чемпіона WBO Теренса Кроуфорда за абсолютне чемпіонство.
Цікаво, що раніше повідомлялося, що Спенсу і Кроуфорду не вдалося домовитися про бій. Тому серед претендентів на бій з американцем з'явилися імена Еймантаса Станіоніса, Кіта Турмана і Джарон Енніс. Але першочергове право на бій з Ерролом має претендент по лінії WBA Станіоніс.
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