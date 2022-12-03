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Текбол. Чемпіонат світу. Німеччина

Кроуфорд спрогнозував результат майбутнього мегафайта Джервонта – Райан Гарсія

Зірка світового боксу відзначив якості відомих легковаговиків
Бокс Професійний бокс
13:00
Кроуфорд спрогнозував результат майбутнього мегафайта Джервонта – Райан Гарсія
Теренс Кроуфорд / Фото - bleacherreport
Чемпіон світу за версією WBO в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (38-0, 29 КО) в інтерв'ю Boxing Scene поділився своєю думкою щодо майбутнього поєдинку в легкому дивізіоні між Джервонтою Девісом (27-0, 25 KO) та Райаном Гарсією (23-0, 19 KO).

«Це буде відмінний бій. Це два вибухових боксера. Думаю, що у Девіса перевага в ударній міці, але Райана теж не можна списувати з рахунків. У нього потужний лівий бічний, він високий та довгорукий – вони обидва швидкі, але у Райана довша дистанція. Так що, якщо подивитися, можна сказати, що Джервонта нокаутом, а Райан рішенням».


«Якщо Райан зможе переробити Девіса і триматися на дистанції, він може перемогти. Якщо Девіс добереться до Райана і зможе завдати ті потужні удари, які він зазвичай завдає будь-якому супернику, то Девіс переможе нокаутом. Так що це буде відмінний бій, який варто подивитися».


Нагадаємо, що поєдинок між Джервонтою та Райаном може відбутися 15 квітня.

Володимир Кириченко
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Теги

Теренс Кроуфорд Джервонта Девіс Райан Гарсія

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