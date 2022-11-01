Кроуфорд? Спенс анонсував оголошення наступного бою
Кроуфорда не буде. Спенс 17 грудня може вийти в ринг проти екс-чемпіона світу
Івент планують провести в Далласі
07:41
Еррол Спенс / Фото - talksport.comЧемпіон світу за версіями WBA/WBC/IBF в напівсередній вазі Еррол Спенс (28-0, 22 KO) наступний поєдинок проведе проти екс-володаря титулу в цьому дивізіоні Кіта Турмана (30-1, 22 KO), який є головним претендентом по лінії WBC. Про це повідомляє YouTube-канал Blue Blood Sports TV
Поєдинок запланований на 17 грудня в Далласі (штат Техас, США), де вже довгий час проживає зірковий чемпіон.
Відзначимо, що 33-річний Турман завоював статус претендента, коли впевнено перебоксував за очками Маріо Барріоса в лютому цього року.
Що стосується Спенс-мл, у нього не так давно зірвалися переговори щодо організації мегафайта з чемпіоном WBO Теренсом Кроуфордом, який вирішив вийти в ринг з маловідомим Давідом Аванесяном.
У своєму останньому бою Спенс технічним нокаутом переміг кубинця Йорденіс Угаса та забрав вже третій пояс в велтервейті.
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