Володимир Кириченко

Китайський ветеран хевівейту Чжан Чжілей (27-3–1, 22 KO) для iFL TV поділився очікуваннями від реваншу між володарем титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі українцем Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та чемпіоном IBF британцем Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Бій Усик – Дюбуа відбудеться наступного тижня. Хто переможе?

«Раніше я був шанувальником стилю Усика. Я й досі ним є, але цього разу я віддаю перевагу Дюбуа».

Нагадаємо, що реванш Усика з Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні. Їхній перший поєдинок відбувся в серпні 2023 року і закінчився перемогою Усика технічним нокаутом у 9-му раунді.

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