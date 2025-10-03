Ламонт Роуч зійдеться з Ісааком Крусом — стала відома дата бою
Поєдинок відбудеться в Сан-Антоніо
близько 1 години тому
Володар титулу WBA у другій напівлегкій вазі Ламонт Роуч (25-1-2, 10 КО) проведе бій проти тимчасового чемпіона WBC у першій напівсередній вазі Ісаака Круса (28-3-1, 18 КО), повідомили в ESPN.
Поєдинок стане головною подією карда PPV 6 грудня в Сан-Антоніо, Техас. Роуч підніметься на дві вагові категорії, а на кону буде титул Круса.
Ісаак у липні переміг Омара Сальсідо одноголосним рішенням суддів і здобув тимчасовий титул WBC у першій напівсередній вазі.
Ламонт у березні провів бій з Джервонтою Девісом, який завершився внічию. Роуч був ближче до перемоги ніж суперник.
Поділитись