Олег Гончар

Директор команди абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) Сергій Лапін прокоментував вечірку, яку влаштувала команда Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО) перед їхнім реваншем 19 липня на Уемблі.

В інтерв’ю SecondsOut Лапін заявив, що команда Дюбуа знала що робить, оскільки це могло підходити Даніелю.

«Вони чітко усвідомлювали свої дії — команда добре знає психологічні особливості Даніеля. Більшість бійців перед поєдинком потребують мінімум зовнішнього впливу: навіть незнайомі обличчя можуть відбирати енергію та відволікати. Найефективніша підготовка — в оточенні лише команди та найближчих, аби зберігати повну концентрацію». Сергій Лапін

Тренер Дюбуа Дон Чарльз уточнив, що це була не вечірка, а командний збір для мотивації. Однак Лапін вважає, що такий підхід розпорошив увагу Дюбуа, що вплинуло на його виступ.

Усик, готуючись у закритому режимі, зберіг титули WBA, WBC, WBO, IBO та The Ring.

Нагадаємо, раніше Усик повернувся в Україну після перемоги над Дюбуа.