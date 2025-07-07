Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу у двох дивізіонах британець Ріккі Хаттон (45-3, 32 КО) 2 грудня проведе поєдинок з Ейсою Аль Дахом (8-3, 4 КО) на шоу у Дубаї. Про це повідомляє Boxing Scene.

Для 46-річного Ріккі це буде перший бій за 13 років. Хаттон востаннє бився у 2012 році, коли його нокаутував у 9-му раунді українець В'ячеслав Сенченко.

Аль Даху 46 років, він перший професійний боксер з Об'єднаних Арабських Еміратів. Він став професіоналом у 2007 році.

Останній бій Аль Даха відбувся у 2021 році, коли його зупинив у 1-му раунді мексиканський боксер Педро Дельгадо. З 2022 року він працює переважно промоутером.

Раніше Хаттон висловив бажання провести боксерський поєдинок з футбольною зіркою Кріштіану Роналду.