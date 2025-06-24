Легендарний Роберто Дюран назвав найкращого боксера усіх часів
На його думку, це Шугар Рей Робінсон
близько 2 годин тому
73-річний ексчемпіон світу у чотирьох вагових категоріях та член Міжнародної зали боксерської слави Роберто Дюран висловив свою думку щодо найкращого боксера всіх часів. Слова наводить портал SecondsOut.
Шугар Рей Робінсон — він найкращий!
Робінсон виступав у надзвичайно широкому діапазоні ваг — від легкої до напівважкої категорії. Його професійна кар’єра тривала 25 років — із 1940 по 1965-й.
Поділитись