У Ф’юрі розповіли, коли Усик прибуде на бій Тайсона з Чісорою
Леннокс Льюїс: «Ф'юрі дивиться на бій з Чісорою як на розминку перед Усиком»
Легендарний боксер спрогнозував результат майбутньої трилогії
01 грудня 15:44
Леннокс Льюїс / Фото - boxingscene.comКолишній абсолютний чемпіон світу в суперважкому дивізіоні Леннокс Льюїс в інтерв'ю YouTube-каналу Seconds Out, що володар титулу WBC Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) зможе перемогти Дерека Чісору (33-12, 23 КО) в їх трилогії.
«Чісорі потрібно вийти на бій у всеозброєнні. Це його єдиний шанс. Це немов лотерея. Ти б'єшся за звання чемпіона світу в суперважкій вазі. Йому потрібно показати, що він хоче стати чемпіоном, він повинен заподіяти шкоди».
«Чісора повинен захотіти перебоксувати Ф'юрі. Йому потрібно хотіти зблизитися з Ф'юрі. Дереку необхідно бити по ньому. Це його третя спроба. Мало хто з боксерів бився з суперником тричі, а третій раз – ще й за титул в суперважкій вазі».
«Переможе той, хто цього хоче. Я думаю, що зараз у Ф'юрі є перевага, тому що він чемпіон. Він дивиться на цей бій як на розминку перед Усик. Чісора бачить це так: «Це мій шанс, моя можливість. Вона прямо переді мною, мені потрібно єю скористатися».
Нагадаємо, поєдинок Ф'юрі і Чісора відбудеться 3 грудня на лондонському стадіоні Tottenham Hotspur.