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Леннокс Льюїс: «Ф'юрі дивиться на бій з Чісорою як на розминку перед Усиком»

Легендарний боксер спрогнозував результат майбутньої трилогії
Бокс Професійний бокс
01 грудня 15:44
Леннокс Льюїс: «Ф'юрі дивиться на бій з Чісорою як на розминку перед Усиком»
Леннокс Льюїс / Фото - boxingscene.com
Колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкому дивізіоні Леннокс Льюїс в інтерв'ю YouTube-каналу Seconds Out, що володар титулу WBC Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) зможе перемогти Дерека Чісору (33-12, 23 КО) в їх трилогії.

«Чісорі потрібно вийти на бій у всеозброєнні. Це його єдиний шанс. Це немов лотерея. Ти б'єшся за звання чемпіона світу в суперважкій вазі. Йому потрібно показати, що він хоче стати чемпіоном, він повинен заподіяти шкоди».


«Чісора повинен захотіти перебоксувати Ф'юрі. Йому потрібно хотіти зблизитися з Ф'юрі. Дереку необхідно бити по ньому. Це його третя спроба. Мало хто з боксерів бився з суперником тричі, а третій раз – ще й за титул в суперважкій вазі».


«Переможе той, хто цього хоче. Я думаю, що зараз у Ф'юрі є перевага, тому що він чемпіон. Він дивиться на цей бій як на розминку перед Усик. Чісора бачить це так: «Це мій шанс, моя можливість. Вона прямо переді мною, мені потрібно єю скористатися».


Нагадаємо, поєдинок Ф'юрі і Чісора відбудеться 3 грудня на лондонському стадіоні Tottenham Hotspur.

Володимир Кириченко
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Теги

Леннокс Льюїс Дерек Чісора Тайсон Ф'юрі

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