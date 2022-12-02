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Текбол. Чемпіонат світу. Німеччина

Лі Вуд проведе поєдинок в січні 2023 року

Ймовірно, бою з Санта Крусом поки не буде
Бокс Професійний бокс
02 грудня 14:12
Лі Вуд проведе поєдинок в січні 2023 року
Лі Вуд / Фото - soloboxeo.com
Британський промоутер Едді Хирн в інтерв'ю для iD Boxing розповів про плани чемпіона світу за версією WBA World в напівлегкому дивізіоні Лі Вуда (26-2, 16 КО).

«Ми готові до бою з Санта Крусом, Маурісіо Ларою, Кіко Мартінесом. Лі Вуд повернеться в січні. Бій з Санта Крусом вже давно замовила WBA. Але вони проводили проміжні бої, Вуд отримав травму. Ми не згодні з розподілом, яке становить 75-25 на користь Санта Круса, але нам потрібно рухатися з кар'єрою Лі Вуда. Він збирається битися в січні. Ми розмовляємо з PBC».


Нагадаємо, WBA в черговий раз призначила поєдинок між Вудом та суперчемпіоном мексиканцем Лео Санта Крусом (38-2-1, 19 КО).
Володимир Кириченко
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