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Ломаченко опублікував фото зі зрадником України митрополитом лукою, який закликав бомбити мирні міста

Незрозуміло на чиєму боці зірковий боксер
Бокс Професійний бокс
13 грудня 11:32
Ломаченко опублікував фото зі зрадником України митрополитом лукою, який закликав бомбити мирні міста
Василь Ломаченко / Фото - Getty Images
Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (16-2, 11 KO) продовжує збирати «шанувальників» в Україні.

Титулований боксер в Instagram опублікував спільну фотографію зі скандально відомим митрополитом запорізьким та мелітопольським лукою.

«Ми не повинні звертати увагу на те, хто дає нам завдання, ми повинні знати, що будь-яка справа тут, на землі, у всесвіті – справа від Господа, і нам слід виконувати його від щирого серця, без залишку. Коли ми так працюємо, ми звільняємося від внутрішнього опору. Тоді кожен наш вчинок стає на користь кожному, починаючи з членів нашої сім'ї, всім, з ким би ми не знаходилися».


«Потрібно пам'ятати, що ми працюємо за бажанням і з волі Божої, і праця наш належить не начальнику, а Господу. Коли ми собі це усвідомимо, робота піде мирно, без невдоволення, тому що не можна опиратися Господу та його волі».




Відзначимо, що Ломаченко так і не визнав росію країною-терористкою, яка знищує мирні міста та населення України.

Раніше Василь опублікував частину інтерв'ю з лукою. Цей церковний діяч заявляв, що українці заслуговують російських бомбардувань, а також веде співпрацю з рашистами. Напередодні проти митрополита ввели РНБО ввела санкції.
Володимир Кириченко
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Василь Ломаченко

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