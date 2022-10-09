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Ломаченко: «Усик покаже дуже розумний і технічний бокс з Ф'юрі»
Василь вважає, що габарити не допоможуть британцеві
09 жовтня 14:45
Василь Ломаченко / Фото: Інстаграм
Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) в інтерв'ю YouTube-каналу Fino Boxing висловився про потенційний поєдинок чемпіона світу WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) і володаря пояса WBC Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 КО).
«Усик – мій друг. Звичайно, я думаю, що він переможе. Усик покаже дуже розумний і технічний бокс з Ф'юрі. Габарити і швидкість Ф'юрі не мають значення».
Нагадаємо, раніше менеджер Усика закликав Ф'юрі підписати контракт на бій.
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