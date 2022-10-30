Ломаченко з великими труднощами переміг Ортіса

Українець провів найважчий бій з часів зустрічі з Теофімо Лопесом

На малій арені Madison Square Garden в Нью-Йорку, США український легковаговик 34-річний Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) у важкому поєдинку виграв у американського проспекта Джемейна Ортіса (16-1-1, 8 КО).



Ломаченко віддав супернику перші раунди, коли Ортіс на повну використовував свій джеб і комбінації джеб+прямий. Українець же довго шукав потрібну дистанції і момент для удару.

ПОВНЕ ВІДЕО БОЮ ЛОМАЧЕНКО - ОРТІС

У третьому раунді Ломаченко похитнув суперника, але все одно був менш активним. Перебирати ініціативу українець почав вже з п'ятого раунду, коли Джемейн став потроху програвати в швидкості.

У чемпіонських раундах перевага українця була незаперечною, але вона була не розміром з прірву, як було з багатьма іншими опонентами. Однозначно, Ортіс дав українцеві набагато важчий бій ніж Масайоші Накатані і Річард Комі.

За підсумками поєдинку судді віддали перемогу українцеві: 115:113, 116:112, 117:111.

Більш детально про бій можна прочитати в нашій онлайн трансляції.