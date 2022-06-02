Камбосос: «Лопес дійсно думав: «Хто це австралієць?»
Лопес дізнався ім'я свого наступного суперника і дату бою
Теофімо вперше поб'ється після поразки Камбососу
19:42
Колишній абсолютний чемпіон світу Теофімо Лопес (16-1, 12 КО) зустрінеться в поєдинку з мексиканцем Педро Кампою (33-1-1, 22 КО). Про це в Twitter повідомив журналіст Майк Копінджер.
Бій відбудеться 13 серпня в США.
Відзначимо, що Лопес вперше виступить в першій напівсередній вазі.
Лопес свій останній бій провів в листопаді 2021 року, програвши рішенням суддів Джорджу Камбососу.
Як повідомлялося, раніше Лопес запропонував Джервонті Девісу поєдинок в першій напівсередній вазі.
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