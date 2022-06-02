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Лопес дізнався ім'я свого наступного суперника і дату бою

Теофімо вперше поб'ється після поразки Камбососу
Бокс Професійний бокс
19:42
Лопес дізнався ім'я свого наступного суперника і дату бою

Колишній абсолютний чемпіон світу Теофімо Лопес (16-1, 12 КО) зустрінеться в поєдинку з мексиканцем Педро Кампою (33-1-1, 22 КО). Про це в Twitter повідомив журналіст Майк Копінджер.

Бій відбудеться 13 серпня в США.

Відзначимо, що Лопес вперше виступить в першій напівсередній вазі.

Лопес свій останній бій провів в листопаді 2021 року, програвши рішенням суддів Джорджу Камбососу.

Як повідомлялося, раніше Лопес запропонував Джервонті Девісу поєдинок в першій напівсередній вазі.

Карен Агабекян
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