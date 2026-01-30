Олег Гончар

Володар титулу WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес (22-1, 13 КО) та чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (24-0, 11 КО) провели офіційну битву поглядів напередодні очного протистояння.

PRESSER FACE-OFF 🔥



Teofimo Lopez vs Shakur Stevenson



👑 Ring & WBO World Jr Welterweight World Titles#TeofimoShakur | @DAZNBoxing pic.twitter.com/icSNv2GTUp — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) January 29, 2026

Зустріч боксерів відбулася в межах медіазаходів перед боєм, який запланований на 31 січня та пройде на легендарній арені Madison Square Garden у Нью-Йорку. Під час дуелі поглядів обидва спортсмени виглядали зосередженими й упевненими, не приховуючи напруги перед ключовим поєдинком.

Бій відбудеться у дивізіоні Теофімо Лопеса — першій напівсередній вазі. Для Лопеса це стане захистом титулу, тоді як Стівенсон підніметься у ваговій категорії, намагаючись здобути чемпіонський пояс у новому для себе дивізіоні.