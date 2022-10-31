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Лопес має намір в 2023 році провести поєдинки проти Джервонти та Тейлора

Титулований американець також згадав і про Райана Гарсію
Бокс Професійний бокс
31 жовтня 10:00
Лопес має намір в 2023 році провести поєдинки проти Джервонти та Тейлора
Теофімо Лопес / Фото - DAZN
Екс-абсолютний чемпіон світу в легкому дивізіоні Теофімо Лопес (17-1, 13 KO) в інтерв'ю YouTube-каналу TheOnlyKayla заявив, що в 2023 році має намір розділити ринг з Джошем Тейлором (19-0, 13 KO) або Джервонтою Девісом (27-0, 25 KO).

«Я б сказав, що ідеальний суперник для мене – Джош Тейлор. Це може бути він або навіть я проти Джервонти Девіса. Це теж відмінний бій. Ми обидва володіємо важким ударом. Цей поєдинок однозначно варто подивитися. Також є Райан Гарсія. Цей список можна ще довго продовжувати. Ці хлопці в кінцевому підсумку піднімуться в перший напівсередній вага. Я виразно націлений на щось подібне». 


«Цей рік ми закриємо дуже добре. Боже, 2023 рік буде божевільним». 


Нагадаємо, що свій наступний бій Лопес проведе 10 грудня в Нью-Йорку проти колишнього володаря титулів в двох вагових категоріях Хосе Педраси (29-4-1, 14 KO).
Володимир Кириченко
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Теги

Теофімо Лопес Джервонта Девіс Джош Тейлор

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