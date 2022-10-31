Екс-чемпіон світу: «Ломаченко – відмінний приклад для всіх»
Лопес-старший вважає, що Ломаченко заслужено переміг в бою з Ортісом
Американський фахівець – про повернення українця в ринг
31 жовтня 08:41
Василь Ломаченко та Джемейн Ортіс / Фото - ringtv.comБатько та тренер колишнього абсолютного чемпіона світу в легкому дивізіоні Теофімо Лопеса (17-1, 13 КО), Теофімо Лопес-старший, в інтерв'ю YouTube-каналу Themistode заявив, що колишній опонент його сина Василь Ломаченко (17-2, 13 КО) заслужив перемогу над Джемейном Ортісом (16-1-1, 8 КО).
«Я думаю, що Ломаченко домінував протягом усього бою. Можливо, він програв кілька раундів, але не багато. Я вважаю, що одноголосне рішення суддів було хорошим».
«Чи був Ломаченко таким же, як в бою з моїм сином? Зовсім ні. Як мені здалося, він був трохи іржавим. Але не можна звинувачувати Ломаченко в цьому. Він не бився певний час. З огляду на ситуацію в Україні, все, що там відбувалося, я думаю, що він все ще здатний перемогти Девіна Хейні та Шакура Стівенсона. Навіть з таким його виступом я побачив, як Ломаченко забирає більшість раундів. Мені здається, він повернеться та виступить добре».
Нагадаємо, що 30 жовтня Ломаченко переміг Ортіса одноголосним рішенням суддів (115:113, 116:112, 117:111). Однак, оцінки одного з суддів розкритикував Теренс Кроуфорд.
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