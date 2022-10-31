Лопес-старший вважає, що Ломаченко заслужено переміг в бою з Ортісом
Лопес: «Вірю, що у Ломаченка є шанс стати чемпіоном світу»
Колишній лідер легкої ваги – про перспективи українського боксера
31 жовтня 13:00
Василь Ломаченко / Фото - bloodyelbowЕкс-абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес (17-1, 13 КО) в інтерв'ю YouTube-каналу Cornerman Boxing c упевненістю заявив, що у його екс-суперника Василя Ломаченко (17-2, 13 КО) є всі шанси на завоювання титулу абсолютного чемпіона світу.
«Ломаченко маленький для легкої ваги. Я вже говорив про це. Тому йому необхідно тримати іншу вагу, рухатися по-іншому. Я не бачив, щоб він так багато крутився, як раніше. Я думаю, що Ломі потрібно повернутися до певних речей».
«Його вік почав позначатися, проте я вірю, що у нього є шанс стати чемпіоном світу. Послухайте, цей хлопець провів дуже багато боїв. Він дворазовий переможець Олімпіади. У нього більше 400 поєдинків. Це однозначно позначилося».
Нагадаємо, Лопес також прокоментував перемогу Ломаченка над Джемейном Ортісом.
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