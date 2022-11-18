Лопес: «Ми намагалися влаштувати бій з Мартіном, проте він не захотів боксувати»
Лопес: «Як тільки я доберуся до напівсередньої ваги, то у Спенса та Кроуфорда не буде можливості відмовити мені»
Колишній лідер легкого дивізіону кинув виклик зірковим співвітчизникам
18 листопада 08:21
Теофімо Лопес / Фото - espn.comЕкс-абсолютний чемпіон світу в легкому дивізіоні Теофімо Лопес (17-1, 13 КО) висловився про можливі поєдинки з володарями титулів в напівсередній вазі Теренсу Кроуфорду (38-0, 29 КО) та Ерролу Спенсу (28-0, 22 КО).
Цитує Лопеса boxingnews24.com.
«Занадто багато его. У цих хлопців дуже висока думка про себе. Я не знаю, хто з них перевершує в цьому напрямку, Спенс це або Кроуфорд. Кроуфорд, я думаю, він дуже гордий хлопець. Ймовірно, це йому шкодить. Теренс недавно дав велике інтерв'ю, але я його не став читати. Просто побачив заголовок, в якому було сказано, що йому необов'язково ставати абсолютним чемпіоном в напівсередній вазі, тому що він це зробив в першій напівсередній».
«Я тоді дуже здивувався, адже справа не в тому, щоб зробити це тільки один раз. Справа в тому, щоб встановити рекорд, якого не було до тебе. Подивіться на Клариссу Шілдс. Дівчина була чемпіонкою в декількох дивізіонах і не зупиняється. Це менталітет. Знаєте що? Мене навіть не хвилює, що вони збираються робити. Ймовірно, у них є свої причини, щоб не битися. Можливо, це гордість або его, але як тільки я доберуся до 147 фунтів, у вас не буде можливості відмовити мені».
Нагадаємо, 10 грудня в Нью-Йорку Теофімо повинен був провести поєдинок проти екс-чемпіона світу Хосе Педраси.
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