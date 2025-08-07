Лозан 13 серпня проведе чвертьфінальний бій на Гран-прі WBC
Український боксер зустрінеться з непереможеним казахстанцем
близько 2 годин тому
Данило Лозан
На боксерському Гран-прі від Всесвітньої боксерської ради (WBC) пройде бій за участю українського боксера першої напівсередньої ваги Данила Лозана (14-0, 9 KO)
У чвертьфіналі турніру 22-річний українець буде битися з казахстанцем Санаталі Тольтаєвим (4-0, 2 KO).
У Boxing Grand Prix повідомили, що бій пройде 13 серпня.
Прийме поєдинок Саудівська Аравія, яка й фінансує Гран-прі.
На попередньому етапі Лозан технічним нокаутом у 3-му раунді переміг Еріка Басрана (8-1, 3 KO) з Канади.
