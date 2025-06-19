Лозан пройшов зважування перед боєм 1/8 фіналу Гран-прі WBC
Українець і канадець зустрінуться 20 червня в Ер-Ріяді в рамках престижного турніру
близько 1 години тому
Український боксер першої напівсередньої ваги Данило Лозан (13-0, 8 КО) і канадець Ерік Басран (8-0, 3 КО) успішно пройшли церемонію зважування напередодні поєдинку 1/8 фіналу Гран-прі WBC, який відбудеться 20 червня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.
Лозан показав вагу 64,1 кг, тоді як Басран заважив 63,7 кг.
22-річний уманець, який у попередньому раунді переміг узбека Камронбека Ешматова за рішенням суддів, готується до важливого бою в рамках престижного турніру.
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