Усик увійшов до топ-3 рейтингу Р4Р від ESPN. На вершині продовжує перебувати Кроуфорд
Лу Дібелла: «Яким би чудовим боксером я ні вважав Усика, але в боксі розмір має значення»
Американський промоутер – про можливий поєдинок українця з «Циганським королем»
23 грудня 15:46
Усик та Ф'юрі / Фото - skysportsВідомий американський промоутер Лу Дібелла поділився очікуваннями від можливого поєдинку чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO і IBF в суперважкому дивізіоні Олександра Усика (20-0, 13 KO) проти володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі (33-0-1, 24 KO).
«Вони ще не підписали контракт, але я повністю вірю, що це станеться. Яким би чудовим боксером я ні вважав Усика, я думаю, що Ф'юрі є одним з кращих боксерів суперважкої ваги, яких я коли-небудь бачив. У боксі розмір має значення, і я вірю, що набагато більший хлопець переможе, хоча це буде і непросто».
Нагадаємо, легендарний Рой Джонс назвав свого фаворита в бою Усик – Ф'юрі.
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