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Луїс Ортіс: «Я готовий знести Енді Руїсу голову»

Кубинець поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку з мексиканцем
Бокс Професійний бокс
17:15
Луїс Ортіс: «Я готовий знести Енді Руїсу голову»

Ветеран Луїс Ортіс (33-2, 28 КО) поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку з колишнім чемпіоном світу в суперважкій вазі Енді Руїсом (34-2, 22 KO).

Кубинського ветерана цитує boxingscene.com:

«Я тренуюся, і це мотивує мене. Я постійно чекаю дзвінка від мого менеджера, але на даному етапі тільки чую в різних інтерв'ю коментарі від батька Енді, мовляв, наш бій відбудеться 13-го серпня. Я вже зараз готовий так, як ніби мені завтра виходити в ринг. Мені сказали тренуватися і бути готовим, на випадок, якщо поєдинок з Енді відбудеться. Ось я тут, готовий закрити рот йому і його батькові.

Я вірю в себе і не виходжу в ринг через гроші. Я переслідую свою мрію - стати чемпіоном світу. Енді - егоїстичний хлопець, але в нашому спорті це не працює. Тут потрібно наносити удари, багато працювати і дотримуватися дисципліни. Це дуже важливо. У мене є така дисципліна і в ударах не буде недоліків. Він це відчує під час бою.

Я готовий знести Руїсу голову. Я здоровий і мій розум сповнений енергії. У мене більше пристрасті, ніж у Руїса, тому що я люблю бокс».

Енді Руїс відмовився від бою з Тайроном Спонг (14-0, 13 KO) на користь Луїса Ортіса.

Рене Тер Велде
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