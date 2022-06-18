Луїс Ортіс: «Я готовий знести Енді Руїсу голову»
Ветеран Луїс Ортіс (33-2, 28 КО) поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку з колишнім чемпіоном світу в суперважкій вазі Енді Руїсом (34-2, 22 KO).
Кубинського ветерана цитує boxingscene.com:
«Я тренуюся, і це мотивує мене. Я постійно чекаю дзвінка від мого менеджера, але на даному етапі тільки чую в різних інтерв'ю коментарі від батька Енді, мовляв, наш бій відбудеться 13-го серпня. Я вже зараз готовий так, як ніби мені завтра виходити в ринг. Мені сказали тренуватися і бути готовим, на випадок, якщо поєдинок з Енді відбудеться. Ось я тут, готовий закрити рот йому і його батькові.
Я вірю в себе і не виходжу в ринг через гроші. Я переслідую свою мрію - стати чемпіоном світу. Енді - егоїстичний хлопець, але в нашому спорті це не працює. Тут потрібно наносити удари, багато працювати і дотримуватися дисципліни. Це дуже важливо. У мене є така дисципліна і в ударах не буде недоліків. Він це відчує під час бою.
Я готовий знести Руїсу голову. Я здоровий і мій розум сповнений енергії. У мене більше пристрасті, ніж у Руїса, тому що я люблю бокс».
Енді Руїс відмовився від бою з Тайроном Спонг (14-0, 13 KO) на користь Луїса Ортіса.
Коментарі 0