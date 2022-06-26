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Маленький Ломаченко з США достроково переміг легендарного Рунгвісаі

Родрігес провів свій перший захист чемпіонського пояса
Бокс Професійний бокс
08:10
Маленький Ломаченко з США достроково переміг легендарного Рунгвісаі
Рунгвісаі - Родрігес / Фото: DAZN Boxing

У Сан-Антоніо, США в головній події боксерського шоу 22-річний чемпіон світу за версією WBC у другому найлегшій вазі (до 52,2 кг) Джессі Родрігес (16-0, 11 KO) у першому в кар'єрі захисту титулу виграв технічним нокаутом у легендарного тайця Срісакета Сор Рунгвісаі (50-6-1, 43 KO).

Родрігес, якого порівнюють за стилем з Василем Ломаченком, з першого раунду почав контролювати поєдинок, впевнено працюючи на дистанції і постійно провалюючи суперника. Свій перший хороший удар Рунгвісаі доніс лише в другій трихвилинці, але пропустив набагато більше влучень, хоч і не настільки акцентованих.

У третьому раунді Родрігес почав підключати до захисних дій клінч, але в цьому аспекті перевага була у тайця.

Перший нокдаун в поєдинку трапився в 7-му раунді, коли на Рунгвісаі позначився тоннаж ударів. Родрігесу вдалося звалити ветерана.

В 8-му раунді Родрігес затиснув претендента у канатів і почав бити до зупинки рефері – технічний нокаут.

Карен Агабекян
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Теги

Джессі Родрігес Срісакет Сор Рунгвісаі

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