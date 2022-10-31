Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
12:30
Телемагазин
11:50
Баскетбол. Латвійсько-Естонська ліга. Прометей - Тарту Юлікол

Малиньяджи: «Я не думаю, що Хейні вкладеться в ліміт легкої ваги перед боєм з Ломаченко»

Все ж екс-боксер вірить в поєдинок
Бокс Професійний бокс
31 жовтня 21:16
Малиньяджи: «Я не думаю, що Хейні вкладеться в ліміт легкої ваги перед боєм з Ломаченко»

Колишній чемпіон світу Пол Малиньяджи своєму Youtube-каналі не впевнений з приводу організації бою між Девіном Хейні (29-0, 15 КО) і Василем Ломаченко (17-2, 11 КО) в 2023-му році.

«Якщо ви нагнітаєте інтригу, тоді ви повинні влаштовувати бій. Я не думаю, що Хейні вкладеться в ліміт легкої ваги. Я розмовляв з батьком Девіна, і він продовжував наполягати на тому, що Ломаченко побоюється цього бою ... Ломаченко не боїться, він ніколи не ховався від боїв.

Ми дійшли згоди в певних моментах, але було і те, з чим ми не погодилися. Ломаченко уникав Хейні? Це не правда. На той момент бій з Теофімо Лопесом був крупніше».


Раніше промоует анонсував бій на 2023-й рік.

Андрій Усмонов
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Девін Хейні Василь Ломаченко

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Відомі амбітні плани одного з кривдників Ломаченка
Відомі амбітні плани одного з кривдників Ломаченка
Бокс Професійний бокс
11:48
Роберт Гарсія: «Хейні не зможе легко перемогти Ломаченка»
Роберт Гарсія: «Хейні не зможе легко перемогти Ломаченка»
Бокс Професійний бокс
08:42
Катмен Ломанченко: «Бій з Хейні буде найскладнішим в кар'єрі. Це буде шахова партія»
Катмен Ломанченко: «Бій з Хейні буде найскладнішим в кар'єрі. Це буде шахова партія»
Бокс Професійний бокс
31 жовтня 19:07
Екс-тренер Володимира Кличка: «Ломаченко вже старенький, багато ударів став пропускати»
Екс-тренер Володимира Кличка: «Ломаченко вже старенький, багато ударів став пропускати»
Бокс Професійний бокс
31 жовтня 14:26
1
Лопес: «Вірю, що у Ломаченка є шанс стати чемпіоном світу»
Лопес: «Вірю, що у Ломаченка є шанс стати чемпіоном світу»
Бокс Професійний бокс
31 жовтня 13:00
Лопес-старший вважає, що Ломаченко заслужено переміг в бою з Ортісом
Лопес-старший вважає, що Ломаченко заслужено переміг в бою з Ортісом
Бокс Професійний бокс
31 жовтня 08:41

Новини: Бокс

Чісора: «Я перемагав в бою з Усиком. Я виграв цей бій »
Чісора: «Я перемагав в бою з Усиком. Я виграв цей бій »
Професійний бокс
12:23
WBO має намір санкціонувати титульний поєдинок Алімханули – Мунгія
WBO має намір санкціонувати титульний поєдинок Алімханули – Мунгія
Професійний бокс
12:00
Відомі амбітні плани одного з кривдників Ломаченка
Відомі амбітні плани одного з кривдників Ломаченка
Професійний бокс
11:48
Валлін: «Стиль Усика жахливий для Джошуа, оскільки Ентоні мучиться з хорошими боксерами»
Валлін: «Стиль Усика жахливий для Джошуа, оскільки Ентоні мучиться з хорошими боксерами»
Професійний бокс
11:12
Ф'юрі: «Чісора багато чого домігся в цьому виді спорту і заслуговує свого чека. І я готовий дати його йому»
Ф'юрі: «Чісора багато чого домігся в цьому виді спорту і заслуговує свого чека. І я готовий дати його йому»
Професійний бокс
10:00
Паскаль і Айферт визначать претендента для бетербієва
Паскаль і Айферт визначать претендента для бетербієва
Професійний бокс
09:52
Батько Ф'юрі: «Томмі нокаутує Джейка Пола першим ударом правої»
Батько Ф'юрі: «Томмі нокаутує Джейка Пола першим ударом правої»
Професійний бокс
09:26
Майк Тайсон: «UFC надирала нам дупу, але тепер у нас є бокс з блогерами»
Майк Тайсон: «UFC надирала нам дупу, але тепер у нас є бокс з блогерами»
Професійний бокс
09:22
Берінчик анонсував свій поєдинок в андеркарді трилогії Ф'юрі – Чісора
Берінчик анонсував свій поєдинок в андеркарді трилогії Ф'юрі – Чісора
Професійний бокс
08:59
Всі новини

Популярні новини

Усика спробувала вдарити жінка на червоній доріжці
Усика спробувала вдарити жінка на червоній доріжці
Бокс Професійний бокс
27 жовтня 12:31
Дружина Усика продемонструвала апетитні форми в купальнику
Дружина Усика продемонструвала апетитні форми в купальнику
Бокс Професійний бокс
28 жовтня 10:52
6
Білодід продемонструвала фігуру в спортивному одязі
Білодід продемонструвала фігуру в спортивному одязі
Дзюдо
26 жовтня 08:26
1
Під час матчу АЕК – «Динамо» стюард відібрав у дівчини плакат з написом «росія – країна-терорист». Відео
Під час матчу АЕК – «Динамо» стюард відібрав у дівчини плакат з написом «росія – країна-терорист». Відео
Футбол Ліга Європи UEFA
28 жовтня 10:45
Бівол назвав головну перевагу Усика над Ф'юрі
Бівол назвав головну перевагу Усика над Ф'юрі
Бокс Професійний бокс
26 жовтня 12:59
1
Головний тренер «Селтіка»: «Шахтар» забив гол світового рівня»
Головний тренер «Селтіка»: «Шахтар» забив гол світового рівня»
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
26 жовтня 18:26
Всі новини