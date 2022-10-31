Малиньяджи: «Я не думаю, що Хейні вкладеться в ліміт легкої ваги перед боєм з Ломаченко»

Все ж екс-боксер вірить в поєдинок

Колишній чемпіон світу Пол Малиньяджи своєму Youtube-каналі не впевнений з приводу організації бою між Девіном Хейні (29-0, 15 КО) і Василем Ломаченко (17-2, 11 КО) в 2023-му році.

«Якщо ви нагнітаєте інтригу, тоді ви повинні влаштовувати бій. Я не думаю, що Хейні вкладеться в ліміт легкої ваги. Я розмовляв з батьком Девіна, і він продовжував наполягати на тому, що Ломаченко побоюється цього бою ... Ломаченко не боїться, він ніколи не ховався від боїв. Ми дійшли згоди в певних моментах, але було і те, з чим ми не погодилися. Ломаченко уникав Хейні? Це не правда. На той момент бій з Теофімо Лопесом був крупніше».

Раніше промоует анонсував бій на 2023-й рік.