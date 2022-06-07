Мартін хоче розділити ринг з Уайлдером або Руїсом

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Чарльз Мартін (28-3-1, 25 KO) заявив Sky Sports, що хоче розділити ринг з деонтеєм Уайлдером (42-2-1, 41 KO) або Енді Руїсом (34-2, 22 KO).

Я благословенний в моєму житті. Ел Хеймон і PBC дуже добрі до мене і моєї сім'ї. Я працюю з менеджером Майком Борао ще з любителів, поруч зі мною з самого початку був мій кореш Пол Кейн.

У мене відмінна кар'єра, але складно закинути спроби стати дворазовим чемпіоном світу в суперважкій вазі. Так що я спробую ще раз завоювати титул, поки ходжу по цій землі, як татко».