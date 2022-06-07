Тренер Уайлдера: «Ставлю на перемогу Усика зупинкою в реванші з Джошуа»
Мартін хоче розділити ринг з Уайлдером або Руїсом
Американець поділився планами на майбутнє
16:35
Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Чарльз Мартін (28-3-1, 25 KO) заявив Sky Sports, що хоче розділити ринг з деонтеєм Уайлдером (42-2-1, 41 KO) або Енді Руїсом (34-2, 22 KO).
«У цьому місяці я повернуся в зал з Менні Роблесом. Сподіваюся, що вийду на ринг в кінці липня або в серпні. Я намагався побитися 9 липня з Дереком Чісорой, але вони сказали моїм людям, що він не захотів битися з лівшею. Я все ще в топ-10 рейтингу, тому для мене є багато боїв: Деонтей Уайлдер, Енді Руїс, реванш з Адамом Ковнацкі. Я придбав якийсь бій - чим крупніше, тим краще.
Я благословенний в моєму житті. Ел Хеймон і PBC дуже добрі до мене і моєї сім'ї. Я працюю з менеджером Майком Борао ще з любителів, поруч зі мною з самого початку був мій кореш Пол Кейн.
У мене відмінна кар'єра, але складно закинути спроби стати дворазовим чемпіоном світу в суперважкій вазі. Так що я спробую ще раз завоювати титул, поки ходжу по цій землі, як татко».
деонтей Уайлдер натякнув, що не збирається завершувати кар'єру.
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