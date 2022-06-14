Майк Тайсон провів гидку аналогію щодо війни в Україні і натякнув, що не став би боротися проти росії
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Легендарний боксер – про війну в Україні
12:58
Майк Тайсон / Фото - news.sky.comЕкс-абсолютний чемпіон світу в суперважкому дивізіоні Майк Тайсон висловився з приводу повномасштабного російського вторгнення на територію України.
Цитує легенду боксу The Sun.
«Це стало війною людства, тому що до неї було залучено так багато людей, так багато країн».
«Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу. Так би мовити, по крайней мере, ти помер від ядерної бомби, а так ти повинен жити з цим лайном».
«Знаєте, коли я бачу яструба, хапає Ольшанку, то розумію, що можу перешкодити йому вбити цю птицю. Однак, як тільки я заважатиму йому це зробити, сам він помре, його пташенята теж помруть. Так кого я врятую в такому випадку? Наскільки я буду прав?».
Напередодні легендарний промоутер присвятив вечір боксу в США українському народу.