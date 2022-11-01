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Майк Тайсон: «UFC надирала нам дупу, але тепер у нас є бокс з блогерами»

Легенда світового боксу – про підйом цього виду спорту
Бокс Професійний бокс
09:22
Майк Тайсон: «UFC надирала нам дупу, але тепер у нас є бокс з блогерами»
Майк Тайсон / Фото - pennlive.com
Екс-абсолютний чемпіон світу в суперважкому дивізіоні Майк Тайсон поділився думкою з приводу того, що популярні відеоблоггери проводять професійні боксерські поєдинки.

Цитує Тайсон в Twitter журналіст Майкл Бенсон.

«Слухайте, моє его говорить стільки різних речей, але насправді ютубери дуже допомагають боксу. Ми повинні висловити ютуберам респект, дати їм пояса. Вони підтримують бокс живим. Бокс був, в основному, вмираючим видом спорту. UFC надирала нам дупу, але тепер у нас є бокс з блогерами, бої яких набирають по 25 млн переглядів. Бокс повертається і дякую за це шоуменам».


Напередодні американський відеоблогер та боксер Джейк Пол (6-0, 4 КО) здобув перемогу над легендою та колишнім чемпіоном UFC бразильцем Андерсоном Сілвою (3-2, 2 КО).

Володимир Кириченко
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