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Майкі Гарсія завершив кар'єру
За 15,5 років в професіоналах американець встиг виступити в п'яти дивізіонах
11:00
Колишній чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Майкі Гарсія (40-2, 30 KO) у віці 34-х років оголосив про завершення кар'єри.
Американець не робив публічних заяв, але шапці свого профілю в Instagram написав наступне:
«Чемпіон світу на пенсії в 126, 130, 135, 140 фунтах».
Майки Гарсія почав професійну кар'єру в 2006 році. За 15,5 років в професіоналах американець встиг виступити в п'яти дивізіонах і володів поясами Тhe Ring, WBO, WBC і IBF.
У своєму останньому поєдинку в жовтні 2021 року Майки Гарсія несподівано поступився роздільним суддівським рішенням Сандору Мартіну (40-2, 13 KO).
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