Володимир Кириченко

Відбулася церемонія зважування учасників бою між володарем титулів WBC Continental Americas та WBA International у другій середній вазі французом Крістіаном Мбіллі (28-0, 23 KO) та поляком Мацеєм Сулецьким (33-3, 13 КО).

Обидва боксери показали однакову вагу – 76,06 кг і вклалися в ліміт другого середнього дивізіону (до 76,2 кг).

The quest for Super Middleweight glory 🔥#MbilliSulecki | Friday LIVE on @ESPNPlus 6PM ET pic.twitter.com/kERdY0MI40 — Top Rank Boxing (@trboxing) June 26, 2025

Зазначимо, що Мбіллі востаннє виходив на ринг у серпні минулого року. Тоді він переміг українця Сергія Дерев'янченка одноголосним рішенням суддів у 10-раундовому поєдинку.

36-річний Сулецький у лютому 2025-го завоював вакантний титул WBC Silver у поєдинку з казахом Алі Ахмедовим. Поляк переміг Ахмедова технічним нокаутом у 10-му раунді.

Нагадаємо, бій Мбіллі за тимчасовий титул WBC проти Сулецького пройде 27 червня в канадському Квебеці.

Титулом повноцінного чемпіона WBC у цій вазі наразі володіє Сауль Альварес.