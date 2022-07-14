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Мексиканський топ-боксер напівважкої ваги хоче бій з Усиком

Рамірес високо оцінює навички українця і хоче перевірити себе на його тлі
Бокс Професійний бокс
19:48
Мексиканський топ-боксер напівважкої ваги хоче бій з Усиком

Мексиканський напівважковаговик Хільберто Рамірес (44-0, 30 KO) в ефірі YouTube-канал Fight Hub TV заявив, що має намір провести поєдинок проти чемпіона WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО).

«Я до сих пір хочу піднятися в суперважку вагу. Коли я отримаю абсолютне чемпіонство і проведу захист, я зможу почати працювати над переходом вище. Хто став би для мене хорошим суперником у важкій вазі? Думаю, що Усик. Він хороший.

Природно, я хочу битися з кращими, адже так і повинно бути? Я був на рингу з супертяжами, і удар – це удар. Він буде потужнішим і важче, але я вважаю, що можу це зробити. Усик плюс-мінус мого розміру.

Найлегшим суперником для мене був би Ентоні Джошуа, оскільки мені здається, що у нього немає держалки. Упевнений, що Усик знову переможе Джошуа. Ймовірно, нокаутом».

Нагадаємо, раніше Рамірес відмовився боксувати з Дмитром Біволом в росії.


Карен Агабекян
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Олександр Усик Хільберто Рамірес

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