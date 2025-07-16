Колишній менеджер Віталія та Володимира Кличків Берндт Бьонте поділився очікуваннями від реваншу Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO) та Олександра Усика (23-0, 14 KO). Слова німця наводить vringe.com:

Дюбуа зараз у чудовій формі. В останніх трьох поєдинках він показав грандіозні поліпшення. Звичайно, не можна порівнювати його опонентів з Усиком, це зрозуміло, але, проте, треба сказати, що таких бійців, як Міллер, Хргович та Джошуа, усіх трьох він чітко та достроково переміг. Я маю на увазі, це не так і погано. І в цьому для мене насправді інтрига в майбутньому бою, а не в тому, чи був удар нижче за пояс у першому поєдинку чи ні. Потрібно також сказати, що в Усика це явно вразливе місце. Ми вже бачили його пропущені удари по корпусу. Таке було в аматорах, це було у першому бою з Дюбуа, це було й у інших поєдинках. Він має з цим проблеми. Дюбуа це знає, і, звичайно, він до цього готується, і це також зрозуміло.

Я вважаю, цей поєдинок буде набагато складнішим для Усика, ніж перший бій. Моє чуття підказує мені, що пахне сюрпризом. Я б не ставив зараз на Дюбуа, але я не маю такого почуття, як завжди, що все проти Дюбуа. Проти Усика взагалі не можна ставити. Я вірю, що бій для Усика буде набагато важчим, ніж інші бої. Не варто забувати, що Ф'юрі втратив багато в боях проти Вайлдера. Дюбуа значно молодший, ніж Джошуа та Ф'юрі, і зараз його пік. Він буде перти вперед. Питання, чи можеш ти його зупинити? Чисто швидкістю, пересуванням, контролем бою джебом? Чи зможе Усик контролювати бій на різних рівнях – це велике питання. Я не знаю, але я маю таке почуття, що щось гряде.