Менеджер Усика: «Олександр не може побити Ф’юрі»

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Менеджер Олександра Усика (20-0, 13 KO) Егіс Клімас заявив в інтерв’ю ESNEWS, що не вірить, що Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) боїться битися з українцем:



Давайте я перефразую. Я це кажу всім. Усик не може побити Ф’юрі, він може його перемогти. Тайсон – гігант, і я не думаю, що хтось може його побити, але Усик може перемогти.