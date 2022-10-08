Усик – на вершині рейтингу надважковаговиків від The Ring
Менеджер Усика: «Олександр не може побити Ф’юрі»
Клімас вважає, що такому гіганту нікому не по силах завдати шкоди
08 жовтня 08:50
Фото: XSPORT
Менеджер Олександра Усика (20-0, 13 KO) Егіс Клімас заявив в інтерв’ю ESNEWS, що не вірить, що Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) боїться битися з українцем:
Ф’юрі розуміє, що може програти Усику. Він не боїться битися. Він боєць, і ми не можемо казати, що йому моторошно. Він не зацікавлений, бо розуміє, що може програти.
Давайте я перефразую. Я це кажу всім. Усик не може побити Ф’юрі, він може його перемогти. Тайсон – гігант, і я не думаю, що хтось може його побити, але Усик може перемогти.
Нагадаємо, що Усик очолює рейтинг дивізіону від The Ring.
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