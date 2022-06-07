Пакьяо: «У Камбососа дуже багато сильних якостей, до того ж він не передбачуваний»
Менні жадає реваншу. Пакьяо бажає провести виставковий поєдинок проти Мейвезера
Бій зіркових боксерів може відбутися в цьому році<br>
15:24
Пакьяо та Мейвезер / Фото - eurosportПрезидент промоутерської компанії MP Promotions, Шон Гіббонс, в інтерв'ю Planet Sport заявив, що легендарний філіппінець Менні Пакьяо зацікавлений в реванші зі своїм не менш зірковим візаві американцем Флойдом Мейвезером. Правда, за його словами, Пакьяо намір провести зі своїм давнім суперником лише виставковий бій.
«Погнали. Я б хотів подивитися цей бій, але Мейвезер не хоче битися через своє его. Сенатор Пакьяо із задоволенням провів би виставковий бій проти Мейвезера. Якби він повернувся, то в цьому році, але це під великим питанням».
Нагадаємо, перший поєдинок Пакьяо з Мейвезером відбувся в травні 2015 року і закінчився перемогою американського боксера одноголосним рішенням суддів.
Раніше Пакьяо і Мейвезер воювали між собою в баскетбольному матчі.
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