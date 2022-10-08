Тілоохоронець Мейвезера, який був нокаутований, захотів реваншу
Мейвезер планує провести два поєдинки з Макгрегором за $ 1,5 млрд
Бої між зірками спорту пройдуть в октагоні та ринзі
08 жовтня 16:42
Флойд Мейвезер та Конор Макгрегор / Фото - nytimes.comЕкс-чемпіон світу в п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер-молодший веде переговори з колишнім володарем титулів UFC Конором Макгрегором про проведення відразу двох поєдинків – на ринзі та в октагоні, і організатори розраховують на рекордний призовий фонд в розмірі 1,5 млрд доларів. Про це повідомляє The Sun з посиланням на свої джерела.
«Флойд зараз веде переговори про дебют в октагоні за відповідний гонорар. Вони хочуть підписати контракт на два бої на загальну суму 1,5 млрд доларів. Планується, що один бій пройде в Абу-Дабі, інший в Саудівській Аравії».
«Буде боксерський поєдинок, а також поєдинок за правилами ММА. Якщо домовленість буде досягнута, Флойд відмовиться від свого фірмового позначення TBE, якщо не зможе перемогти Конора в обох поєдинках. Це буде включено в контракт. Боксерський поєдинок буде офіційним, і бій в ММА теж увійде в офіційний послужний список. В даний момент вони хочуть провести обидва бої в 2023 році».
Нагадаємо, Мейвезер переміг Макгрегора на боксерському ринзі в 2017 році і завершив тим боєм свою кар'єру. За той поєдинок Конор отримав близько 130 млн доларів, а Флойд – близько 300 млн.
Наступний бій Мейвезер проведе проти відомого британського відеоблогера Деджі. Поєдинок відбудеться 13 листопада в Дубаї (ОАЕ).
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