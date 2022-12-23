Мейвезер про Девіса: «Він відчуває, що у нього виросли крила»
Мейвезер спокійно відреагував на розставання з Джервонтою
Президент Mayweather Promotions не тримає зла на чемпіона WBA Regular
23 грудня 10:33
Мейвезер та Девіс / Фото - boxingscene.comЕкс-чемпіон світу в п'яти вагових категоріях і президент промоутерської компанії Mayweather Promotions Флойд Мейвезер-молодший прокоментував розставання з володарем титулу WBA Regular в легкому дивізіоні американцем Джервонтою Девісом (27-0, 25 КО).
«Я завжди був поважним. Немає нічого кращого, ніж взяти хлопця з того ж походження, що і ви і дати йому можливість стати мультимільйонером. Якщо він відчув, що у нього виросли крила, і він може літати, а також бути сам собі босом, що ж, це його вибір. Це дасть йому більше влади».
Нагадаємо, раніше Джервонта підтвердив, що Мейвезер більше не є його промоутером.
Напередодні Джервонта повідомив, що DAZN хоче перекупити його бій з Райаном Гарсією (23-0, 19 КО).
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