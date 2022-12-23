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Мейвезер спокійно відреагував на розставання з Джервонтою

Президент Mayweather Promotions не тримає зла на чемпіона WBA Regular
Бокс Професійний бокс
23 грудня 10:33
Мейвезер спокійно відреагував на розставання з Джервонтою
Мейвезер та Девіс / Фото - boxingscene.com
Екс-чемпіон світу в п'яти вагових категоріях і президент промоутерської компанії Mayweather Promotions Флойд Мейвезер-молодший прокоментував розставання з володарем титулу WBA Regular в легкому дивізіоні американцем Джервонтою Девісом (27-0, 25 КО).

«Я завжди був поважним. Немає нічого кращого, ніж взяти хлопця з того ж походження, що і ви і дати йому можливість стати мультимільйонером. Якщо він відчув, що у нього виросли крила, і він може літати, а також бути сам собі босом, що ж, це його вибір. Це дасть йому більше влади».


Нагадаємо, раніше Джервонта підтвердив, що Мейвезер більше не є його промоутером.

Напередодні Джервонта повідомив, що DAZN хоче перекупити його бій з Райаном Гарсією (23-0, 19 КО).

Володимир Кириченко
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Флойд Мейвезер Джервонта Девіс

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