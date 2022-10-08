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Футзал. Чемпіонат світу 2024. Чоловіки. Кваліфікація. Україна - Косово

Мейвезер: «Станом на зараз поєдинку Спенс – Кроуфорд не буде»

Легенда не вірить, що незабаром стане відомий ще один абсолютний чемпіон світу
Бокс Професійний бокс
08 жовтня 19:12
Мейвезер: «Станом на зараз поєдинку Спенс – Кроуфорд не буде»
Флойд Мейвезер / Фото - bloodyelbow
Колишній чемпіон світу в п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер в інтерв'ю для Fighthype повідомив, що найближчим часом поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в напівсередньому дивізіоні між Теренсом Кроуфордом (38-0, 29 КО) та Ерроломом Спенсом (28-0, 22 КО) не відбудеться.

«Вони продовжують говорити, що цей бій відбудеться, але ще раз – цей поєдинок може відбутися, але в більш віддаленому майбутньому. Сказали, що бій буде 19 листопада. До нього місяць, шість тижнів, як завгодно. Ніякого прес-туру, ніяких прес-конференцій. Спенс не писав про це, і Кроуфорд – теж. Тому, будь ласка, перестаньте слухати цих недобросовісних писак, які пишуть про речі, про які не знають».


«Люди будуть клікбейтіть безліч разів. Дуже часто люди хочуть багато лайків або отримати купу галасу навколо певної речі, їх веб-сайту або чогось ще. Станом на зараз бою Спенс і Кроуфорда не буде. Я не розчаровую і ні кого не засмучує, але на даний момент [проведення цього поєдинку] – неправда. Ми з Елом Хеймоном ділові партнери. Ми розмовляємо з ним кожен день. Ми як одне ціле».


Раніше Спенс з упевненістю заявив, що все ж зустрінеться з володарем титулу WBO Кроуфордом в наступному бою.

Володимир Кириченко
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Теги

Флойд Мейвезер Еррол Спенс Теренс Кроуфорд

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