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Мейвезер у вересні проведе виставковий поєдинок в лізі RIZIN. Відомо ім'я суперника

Легендарний американець не припиняє заробляти гроші в рингу<br>
Бокс Професійний бокс
08:22
Мейвезер у вересні проведе виставковий поєдинок в лізі RIZIN. Відомо ім'я суперника
Флойд Мейвезер / Фото - gettyimages.com
Легендарний американський боксер Флойд Мейвезер у вересні проведе виставковий поєдинок проти японського бійця ММА Мікури Асакури в рамках місцевого промоушена RIZIN.

Напередодні відбулася прес-конференція, на якій був оголошений наступний бій Флойда.

Цитує екс-чемпіона світу mmafighting.com.

«Мене тільки що включили в Міжнародний зал боксерської слави, і це приголомшливо. Якщо говорити про мою кар'єру, то я неймовірно благословенний. Здорово, що я все ще можу подорожувати по світу, влаштовувати ці виставкові бої і веселитися. Моє спадщина вже висічена на камені, але все одно круто їздити по світу і розважати людей з різних верств суспільства».


«Я цілком впевнений, що Асакура вийде і покаже свій максимум, як і будь-який інший боєць, але я бачив все стилі. Моя робота – просто вийти туди, бути собою, повеселитися і зробити те, що я роблю найкраще».


Нагадаємо, що в травні цього року Мейвезер провів в Абу-Дабі виставковий поєдинок з колишнім спаринг-партнером доном Муром. У 2018 році Флойд вже виступав в RIZIN, коли в першому раунді фінішував кікбоксера Теншина Насукава.



Володимир Кириченко
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Флойд Мейвезер Rizin FF

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