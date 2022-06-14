Флойд Мейвезер буде битися в Японії
Мейвезер у вересні проведе виставковий поєдинок в лізі RIZIN. Відомо ім'я суперника
Легендарний американець не припиняє заробляти гроші в рингу<br>
08:22
Флойд Мейвезер / Фото - gettyimages.comЛегендарний американський боксер Флойд Мейвезер у вересні проведе виставковий поєдинок проти японського бійця ММА Мікури Асакури в рамках місцевого промоушена RIZIN.
Напередодні відбулася прес-конференція, на якій був оголошений наступний бій Флойда.
Цитує екс-чемпіона світу mmafighting.com.
«Мене тільки що включили в Міжнародний зал боксерської слави, і це приголомшливо. Якщо говорити про мою кар'єру, то я неймовірно благословенний. Здорово, що я все ще можу подорожувати по світу, влаштовувати ці виставкові бої і веселитися. Моє спадщина вже висічена на камені, але все одно круто їздити по світу і розважати людей з різних верств суспільства».
«Я цілком впевнений, що Асакура вийде і покаже свій максимум, як і будь-який інший боєць, але я бачив все стилі. Моя робота – просто вийти туди, бути собою, повеселитися і зробити те, що я роблю найкраще».
Нагадаємо, що в травні цього року Мейвезер провів в Абу-Дабі виставковий поєдинок з колишнім спаринг-партнером доном Муром. У 2018 році Флойд вже виступав в RIZIN, коли в першому раунді фінішував кікбоксера Теншина Насукава.
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