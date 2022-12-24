Мейвезер спокійно відреагував на розставання з Джервонтою
Мейвезер: «Я не буду приймати подарунки на Різдво»
Для легендарного боксера безцінне, коли дарують випадково
15:59
Я не буду приймати подарунки на Різдво, свій день народження, День святого Валентина або День батька. Я постійно дарую подарунки протягом всього року, тому що вважаю, що варто відзначати кожен день, а не тільки якийсь комерціалізоване свято. Ви думаєте про подарунок тільки тоді, коли суспільство говорить, що ви повинні дарувати їх? Я розумію, що люди не можуть подарувати мені те, що дарую їм я, але іноді і маленькі речі є проявом турботи і уваги – це важливо. Вся справа у взаємності. Безцінний випадковий подарунок в будь-який з днів, ніж той, що я отримую за розкладом чотири рази на рік.
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