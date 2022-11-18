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Мейвезер зізнався, що бій з Логаном Полом був «несправжнім»

Тоді Флойд переміг за очками
Бокс Професійний бокс
18 листопада 20:52
Мейвезер зізнався, що бій з Логаном Полом був «несправжнім»
Ексчемпіон світу в п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) зізнався, що бій з відеоблогером Логаном Полом, який відбувся у 2021 році, був «несправжнім». Цитує боксера The Sun.

Це був виставковий бій з ютубером Логаном Полом. Нам було весело. Люди повинні знати, що є різниця між справжнім боєм і шоу.

Якби це був справжній бій, це був би нокаут в першому раунді.


Нагадаємо, що в тому бою перемогу за очками здобув Мейвезер.

Ютубер KSI заявив, що хотів би вийти в ринг і побити Мейвезера.
Денис Сєдашов
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Флойд Мейвезер Логан Пол

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