Ютубер KSI – про бій Мейвезер – Deji: «Хотілося вийти на ринг та побити Флойда»
Мейвезер зізнався, що бій з Логаном Полом був «несправжнім»
Тоді Флойд переміг за очками
18 листопада 20:52
Це був виставковий бій з ютубером Логаном Полом. Нам було весело. Люди повинні знати, що є різниця між справжнім боєм і шоу.
Якби це був справжній бій, це був би нокаут в першому раунді.
Нагадаємо, що в тому бою перемогу за очками здобув Мейвезер.
Ютубер KSI заявив, що хотів би вийти в ринг і побити Мейвезера.
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