Володимир Кличко – про співпрацю WBA та IBA: «Боксу потрібна одна велика чистка»
МОК може виключити бокс з програми Олімпійських ігор-2024
Все через те, що IBA має намір продовжити спонсорську угоду з «газпромом»
23 грудня 17:45
Бокс / Фото - skysports.comМіжнародний олімпійський комітет (МОК) зробив попередження про те, що бокс буде виключений з програми Олімпійських ігор в Парижі, які відбудуться в 2024 році.
МОК вже видалив бокс з попередньої програми Ігор 2028 року в Лос-Анджелесі, а тепер попередив, що він також може видалити його з паризької Олімпіади. Це може статися, якщо Міжнародна боксерська асоціація (IBA) продовжить контракт з російським «газпромом». Цитує заяву МОК skysports.com.
«Недавній конгрес IBA ще раз показав, що організація не має справжнього інтересу до боксу і боксерів, а зацікавлена тільки в своїй власній силі. IBA хоче відвернути увагу від власних серйозних проблем управління, про що МОК попереджав ще в 2019 році. У них немає бажання розібратися в реальних питаннях. Продовження спонсорського контракту з «газпромом» як єдиним головним спонсором IBA посилює занепокоєння, які МОК висловлює знову і знову з 2019 року».
«Це підтверджує, що IBA буде продовжувати залежати від компанії, в значній мірі контрольованої урядом росії. Занепокоєння також включає в себе нещодавнє виконання рішення CAS, яке не привело до нових президентських виборів, а тільки до голосування не проводити вибори».
«МОК повинен буде прийняти все це до уваги, коли буде приймати подальші рішення, які, можливо, після цих останніх подій будуть включати скасування боксерського турніру на Олімпійських іграх в Парижі в 2024 році».
Нагадаємо, в середині грудня стало відомо, що IBA має намір продовжити спонсорську угоду з «газпромом».
Раніше Федерація боксу Великобританії запропонувала підтримати флешмоб #KeepBoxingOlympic, щоб зберегти бокс в програмі головних спортивних стартів чотириріччя.
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