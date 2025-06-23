Денис Сєдашов

34-річний мексиканський боксер Сауль Альварес, який володіє чемпіонськими титулами WBC, WBA, WBO та IBF у другій середній вазі, не виключає своєї появи у всесвітньо відомому реслінг-промоушені WWE.

В інтерв’ю beIN Sports Альварес підтвердив, що така ідея справді обговорюється:



Так, ми говорили про це. Можливо, я кілька разів з’явлюся в WWE. Подивимось — можливо, якось ви побачите мене там. Сауль Альварес

Альварес та Кроуфорд зчепилися під час дуелі поглядів.

Раніше серед найвідоміших боксерів, які брали участь у шоу WWE, був легендарний Майк Тайсон.