«Можливо, ви побачите мене в WWE». Канело — про новий виклик
За словами мексиканця, його поява в реслінгу — цілком реальний сценарій
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
34-річний мексиканський боксер Сауль Альварес, який володіє чемпіонськими титулами WBC, WBA, WBO та IBF у другій середній вазі, не виключає своєї появи у всесвітньо відомому реслінг-промоушені WWE.
В інтерв’ю beIN Sports Альварес підтвердив, що така ідея справді обговорюється:
Так, ми говорили про це. Можливо, я кілька разів з’явлюся в WWE. Подивимось — можливо, якось ви побачите мене там.
Альварес та Кроуфорд зчепилися під час дуелі поглядів.
Раніше серед найвідоміших боксерів, які брали участь у шоу WWE, був легендарний Майк Тайсон.
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