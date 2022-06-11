Мунгія: «Мені не віриться, що Головкін поб'є Альвареса»

Колишній чемпіон світу в першому середньому дивізіоні Хайме Мунгія (39-0, 31 КО) в інтерв'ю BoxingScene висловив сумнів, що володар титулу IBF в середній вазі Геннадій Головкін (42-1-1, 37 KO) вийде переможцем з третього бою з абсолютним чемпіоном світу у другій середній ваговій категорії Саулем Альваресом (57-2-2, 39 КО).

Я впевнений, що Геннадій спуститься в середню категорію, коли програє в бою проти Канело. Він утримує два титули в даному дивізіоні, і я завжди хотів побитися з ним. Я дивлюся на цей поєдинок, як на велику можливість. Ми могли б закотити відмінний бій для DAZN, якби нам вдалося домовитися».