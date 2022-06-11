Джермалл Чарло має намір зустрітися з переможцем третього бою Альварес – Головкін
Мунгія: «Мені не віриться, що Головкін поб'є Альвареса»
Мексиканець висловив сумнів, що GGG вийде переможцем з третього бою з Канело
22:45
Колишній чемпіон світу в першому середньому дивізіоні Хайме Мунгія (39-0, 31 КО) в інтерв'ю BoxingScene висловив сумнів, що володар титулу IBF в середній вазі Геннадій Головкін (42-1-1, 37 KO) вийде переможцем з третього бою з абсолютним чемпіоном світу у другій середній ваговій категорії Саулем Альваресом (57-2-2, 39 КО).
«Я б із задоволенням побився з Геннадієм, але мені не віриться, що він поб'є Канело. У Канело величезний досвід у 2 -м середній вазі. І я не вірю, що Геннадій здатний його зараз перемогти в цій ваговій.
Я впевнений, що Геннадій спуститься в середню категорію, коли програє в бою проти Канело. Він утримує два титули в даному дивізіоні, і я завжди хотів побитися з ним. Я дивлюся на цей поєдинок, як на велику можливість. Ми могли б закотити відмінний бій для DAZN, якби нам вдалося домовитися».
офіційно оголошено третій бій Альварес - Головкін.
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