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Текбол. Чемпіонат світу. Німеччина

Мунгія відмовився боксувати з Алімханули за титул WBO

Причина такого рішення – невідома
Бокс Професійний бокс
08:58
Мунгія відмовився боксувати з Алімханули за титул WBO
Хайме Мунгія / Фото - marca.com
Непереможений мексиканець Хайме Мунгія (40-0, 32 КО) відмовився від статусу офіційного претендента на чемпіонський титул за версією WBO в середньому дивізіоні та поєдинку з його володарем казахстанцем Жанібеком Алімханули (12-0, 8 КО). Про це повідомив представник Всесвітньої боксерської організації Густаво Олівейра.

Цитує Олівейру boxingscene.com.

«Ми можемо підтвердити, що Хайме Мунгія відмовився від свого обов'язкового бою за титул з нашим чемпіоном в середній вазі Жанібеком Алімханули. Ми повідомили команду Жанібека про їх вирішенні ».


Нагадаємо, в середині листопада стало відомо, що WBO прийняла рішення про статус обов'язкового претендента для Мунгії на титул Алімханули.

19 листопада мексиканець впевнено переміг Гонсало Коріа.

Володимир Кириченко
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Теги

Хайме Мунгія Жанібек Алімханули WBO

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