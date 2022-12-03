Чемпіон не ухилився. Алімханули зобов'язали провести бій з Мунгією
Мунгія відмовився боксувати з Алімханули за титул WBO
Причина такого рішення – невідома
08:58
Хайме Мунгія / Фото - marca.comНепереможений мексиканець Хайме Мунгія (40-0, 32 КО) відмовився від статусу офіційного претендента на чемпіонський титул за версією WBO в середньому дивізіоні та поєдинку з його володарем казахстанцем Жанібеком Алімханули (12-0, 8 КО). Про це повідомив представник Всесвітньої боксерської організації Густаво Олівейра.
Цитує Олівейру boxingscene.com.
«Ми можемо підтвердити, що Хайме Мунгія відмовився від свого обов'язкового бою за титул з нашим чемпіоном в середній вазі Жанібеком Алімханули. Ми повідомили команду Жанібека про їх вирішенні ».
Нагадаємо, в середині листопада стало відомо, що WBO прийняла рішення про статус обов'язкового претендента для Мунгії на титул Алімханули.
19 листопада мексиканець впевнено переміг Гонсало Коріа.
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