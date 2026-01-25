Олег Гончар

На арені Fontainebleau Las Vegas відбувся головний поєдинок боксерського шоу, в якому чемпіон світу за версією IBF у легкій вазі Реймонд Мураталла (24-0, 17 КО) успішно провів дебютний захист титулу проти обов’язкового претендента з Куби Енді Круса (6-1, 3 КО).

Мураталла з перших раундів діяв агресивніше, ніж зазвичай, постійно тиснув і намагався нав’язати силовий бокс. Крус відповідав швидкістю та точними контратаками, користуючись перевагою в таймінгу й боксерському мисленні.

У середині бою чемпіон додав у роботі по корпусу, вирівняв перебіг подій і почав частіше притискати суперника до канатів. Кубинець діяв ефективніше за відсотком влучань, але подекуди знижував активність.

У чемпіонських раундах тиск Муратальї став визначальним — Крус сповільнився, частіше клінчував і рідше ініціював атаки. Поєдинок вийшов максимально конкурентним і міг завершитися нічиєю, однак суддівські записки віддали перемогу чемпіону — 114-114, 118-110 та 116-112. Мураталла виграв одноголосним рішенням і зберіг титул IBF.