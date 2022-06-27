Милий жест від Джошуа після дуелі поглядів з Усиком – запитав як його сім’я і побажав добра Україні

Англієць помітно переживає через війну з росією

Дворазовий чемпіон світу Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) відзначився милим жестом після дуелі поглядів з володарем поясів WBA, WBO і IBF Олександром Усиком (19-0, 13 КО).

Після того, як боксери провели face-off вони зробили кілька фото, і англієць запитав:

– Як твоя сім’я?

– Добре.

– Нехай тай і буде. І все в Україні нехай буде гаразд.

При цьому, виглядало так, наче Джошуа відверто переживає через війну з росією.

Раніше тренер Сауля Альвареса назвав фаворита другого бою Усик – Джошуа.