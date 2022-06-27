Тренер Канело назвав фаворита в реванші Усик – Джошуа
Милий жест від Джошуа після дуелі поглядів з Усиком – запитав як його сім’я і побажав добра Україні
Англієць помітно переживає через війну з росією
07:57
Дворазовий чемпіон світу Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) відзначився милим жестом після дуелі поглядів з володарем поясів WBA, WBO і IBF Олександром Усиком (19-0, 13 КО).
Після того, як боксери провели face-off вони зробили кілька фото, і англієць запитав:
– Як твоя сім’я?
– Добре.
– Нехай тай і буде. І все в Україні нехай буде гаразд.
При цьому, виглядало так, наче Джошуа відверто переживає через війну з росією.
Раніше тренер Сауля Альвареса назвав фаворита другого бою Усик – Джошуа.