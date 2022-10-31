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На кону зіркової трилогії Естрада – Гонсалес буде стояти вакантний титул WBC

Поєдинок відбудеться 3 грудня в США
Бокс Професійний бокс
31 жовтня 12:23
На кону зіркової трилогії Естрада – Гонсалес буде стояти вакантний титул WBC
Франциско Естрада та Роман Гонсалес / Фото - boxingscene.com
Напередодні стало відомо, що промоутерська компанія Matchroom Boxing офіційно оголосила про третій поєдинок між топами другого найлегшого дивізіону, мексиканцем Хуаном Франциско Естрадою (43-3, 28 KO) та нікарагуанцем Романом Гонсалесом (51-3, 41 KO), який відбудеться 3 грудня в США.  

На кону поєдинку буде стояти вакантний титул WBC у другій найлегшій вазі (до 52,2 кг). Про це повідомляє видання BoxingScene.

Відзначимо, що пояс звільнився після того, як його володар американець Джессі Родрігес (17-0, 11 KO) прийняв рішення спуститися в найлегший дивізіон (до 50,8 кг), щоб провести бій за вакантний титул WBO.

Нагадаємо, боксери вперше зустрілися в листопаді 2012 року, і тоді Гонсалес впевнено виграв у Естради за підсумками 12 раундів, захистивши титул WBA в першій найлегшій вазі.

Реванш відбувся в березні 2021 року, і на цей раз перемогу здобув Естрада, який завдав екс-лідеру рейтингу pound-for-pound третьої поразки в кар'єрі і об'єднавши титули WBC і WBA у другій найлегшій вазі.

Нагадаємо, Естрада в ніч на 4 вересня переміг Архі Кортеса. Гонсалес в березні виграв у Хуліо Сезара Мартінеса.

Володимир Кириченко
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Теги

Хуан Франсіско Естрада Роман Гонсалес

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