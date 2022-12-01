На третій бій Ф'юрі і Чісори продали 60 тисяч квитків

Боксери зберуть аншлаг на футбольному стадіоні

Тайсон Ф'юрі, Дерек Чісора

Представник промоутерської компанії Queensberry Promotions Джордж Уоррен заявив, що на бій чемпіона WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) і Дерека Чісори (32-0-1, 23 КО) продані всі квитки.



Всього продано 60 тисяч квитків – це максимум футбольного стадіону «Тоттенхема» для подібних подій.

Відзначимо, що на минулий бій Ф'юрі проти Ділліана Уайта на «Уемблі» продали 94 тисячі квитків.

Нагадаємо, Ф'юрі планує завершити кар'єру після бою з Чісорою.



