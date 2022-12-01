Ф’юрі пообіцяв нокаутувати Усика, якщо він заявиться на його бій у Лондоні
На третій бій Ф'юрі і Чісори продали 60 тисяч квитків
Боксери зберуть аншлаг на футбольному стадіоні
01 грудня 23:43
Тайсон Ф'юрі, Дерек Чісора
Представник промоутерської компанії Queensberry Promotions Джордж Уоррен заявив, що на бій чемпіона WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) і Дерека Чісори (32-0-1, 23 КО) продані всі квитки.
Всього продано 60 тисяч квитків – це максимум футбольного стадіону «Тоттенхема» для подібних подій.
Відзначимо, що на минулий бій Ф'юрі проти Ділліана Уайта на «Уемблі» продали 94 тисячі квитків.
Нагадаємо, Ф'юрі планує завершити кар'єру після бою з Чісорою.